Турбина с русскими корнями

Почему опыт работы Siemens в России не помог им уследить за поставками в Крым

Россия играла для Siemens такую важную роль, что петербургское бюро компании возглавил брат Вернера Сименса Карл Siemens

Может быть, истоки истории с поставкой турбин, имеющих отношение к компании Siemens, в Крым стоит искать в том, что русский царь Николай I был по происхождению голштинец. И когда в середине позапрошлого века Пруссия попыталась отобрать у Дании Голштинию (Шлезвиг-Голштейн), Николай I послал – для острастки – русскую эскадру к датским берегам. Шел 1848 год.

За год до острастки инженеры Вернер Сименс и Иоганн Гальске создали компанию Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske. Тогда телеграф только начал развиваться, случился бум проводной передачи данных, и молодое предприятие стало отлично зарабатывать. В частности, у Сименса и Гальске был контракт с прусским правительством – но тут случилась датско-прусская война, и Пруссия c Siemens & Halske контракт то ли вообще не продлила, то ли сильно сократила.

Куда было деваться инженерам, которые только вошли во вкус больших денег? Правильно, к сопернице Пруссии; они и обратились к Российской империи. Результат – крупнейший контракт, Siemens & Halske обеспечили страну связью: от Крыма (куда деваться) до Москвы, от Петербурга до Гельсингфорса (сейчас Хельсинки, тут без намеков) и Варшавы (тогда все это была Россия). 10 000 км телеграфных линий! И все строительство, заметим, происходило одновременно с Крымской войной, в которой Пруссия если и не была противницей России, то не была и ее союзницей.

Россия играла для Siemens такую важную роль, что петербургское бюро компании возглавил брат Вернера Сименса Карл; нечто подобное было только в Великобритании, где лондонское бюро возглавлял еще один брат Вернера – Вильгельм.

Современная Siemens – одна из самых широко представленных в мире организаций, по охвату стран она уступает разве что ООН, FIFA и Coca-Cola; удивительно, компания с таким разнообразным страновым, а также специфически российским (Siemens и при большевиках работала) опытом проворонила ситуацию с поставкой турбин. Незамысловатая комбинация – просим их для Тамани, где ничего не строим, а нужны турбины в Крыму, – оказалась неразрешимой загадкой для Siemens.

Кстати, из Крыма, от местных жителей, доносятся слухи, будто корпуса для будущих электростанций строятся с отставанием от графика. А инженеры, опрошенные Reuters, говорят, что запустить турбины без участия Siemens будет трудно. Но независимо от того, удастся ли их запустить, вряд ли турбины вернутся в Тамань.

Как вряд ли Siemens, давно и глубоко вросшая в Россию, свернет местный бизнес. А вот политические последствия, наверное, будут.