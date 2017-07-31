«Сургутнефтегаз» вышел из убытков в первом полугодии

ПАО «Сургутнефтегаз» по итогам первого полугодия 2017 г. вышло из убытков, получив 63,4 млрд руб. прибыли по российским стандартам (РСБУ), следует из отчета компании. За аналогичный период 2016 г. компания получила 142 млрд руб. убытка.

«Сургутнефтегаз» - самая богатая компания в России: на ее счетах на конец июня было около $34 млрд. Эти деньги размещены в основном на валютных депозитах, поэтому динамика курсов валют отражается на финансовых показателях компании. «Сургутнефтегаз» - третья по добыче нефти в России. На ее долю приходится более 11% добычи, около 7% российской нефтепереработки.

Из-за укрепления рубля в 2016 г. компания впервые за много лет получила убыток, тем не менее в мае совет директоров предложил дивиденды на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию по 0,6 руб. Акционеры их утвердили. Общая сумма выплат составит 26,6 млрд руб.