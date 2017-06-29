«Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды, несмотря на убыток

На собрании акционеров гендиректор компании Богданов посетовал на нестабильность в отчетном году

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов А. Гордеев / Ведомости

29 июня в Сургуте прошло годовое собрание акционеров «Сургутнефтегаза». Традиционно оно проходило в здании управления по матобеспечению и управления технологического транспорта и автомобильных дорог «Сургутнефтегеза» на улице Губкина. Зал был почти полным, в основном присутствовали бывшие и нынешние сотрудники компании.

Прошлый годы был нестабильным: снижались цены на нефть, колебался валютный курс, отметил гендиректор компании Владимир Богданов, открывая собрание акционеров. Эти факторы, а также налоговый маневр повлияли на финансовые показатели, добавил он.

«Сургутнефтегаз» - самая богатая компания в России: на ее счетах около $34 млрд. Эти деньги размещены в основном на валютных депозитах, поэтому динамика курсов валют отражается на финансовых показателях компании. «Мы работаем со всеми валютами», - ответил Богданов на вопрос акционера, в каких валютах компания держит деньги и не планирует ли переводить в рубли.

Из-за укрепления рубля в 2016 г. компания впервые за много лет получила убыток в 104,76 млрд руб. Тем менее в мае совет директоров предложил дивиденды на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию по 0,6 руб. Акционеры их утвердили. Общая сумма выплат составит 26,6 млрд руб. Дивиденды будут выплачены из накопленной нераспределенной прибыли.

«Сургутнефтегаз» не планирует выпуска новых акций и облигаций в ближайшее время, сказал Богданов, отвечая на вопросы акционеров. По его словом, компанию устраивает цена нефти в $50 за баррель. «Мы на следующий год планируем эту цену - в районе $50 за баррель», - добавил он.

Галина Старинская / Ведомости Акционеры голосуют 1/6 Галина Старинская / Ведомости 2/6 Галина Старинская / Ведомости 3/6 Галина Старинская / Ведомости 4/6 Галина Старинская / Ведомости 5/6 Галина Старинская / Ведомости 6/6

Богданов рассказал, что добыча составила 61,8 млн т и в среднесрочной перспективе компания продолжит добывать нефть примерно на этом же уровне. По его словам, «Сургутнефтегаз» выполняет свои обязательства по сокращению добычи в рамках пакта ОПЕК +. В 2017 г компания планирует добыть 61,1 млн т.

«Сургутнефтегаз» - третья по добыче нефти в России. На ее долю приходится более 11% добычи в стране, около 7% российской нефтепереработки.

В прошлом году компанией было открыто три новых месторождения и 20 залежей нефти на существующих месторождениях. Переработка нефти составила 18,5 млн т. Инвестиции в добычу в 2016 г. составили 209,1 млрд руб., 17,6 млрд руб. - в нефтепереработку, отметил Богданов.

Также акционеры узнали, что «Сургутнефтегаз» отказался от участия в аукционе на Эргинское месторождение. Как объяснил Богданов, менеджмент компании посчитал эффективность месторождения и решил, что оно будет менее эффективным, чем уже открытые месторождения компании.

Акционеры задавали много вопросов, в основном они касались производственных планов компании.В частности, интересовались проблемой снижения добычи в Западной Сибири. Там идет естественный процесс снижения добычи, но компании удалось стабилизировать добычу, рассказал заместитель главного геолога - начальник управления по разработке месторождений Владислав Байрамов. При этом «Сургутнефтегаз» поддерживает введение НДД. «Современная налоговая система не позволяет вовлекать в разработку нерентабельные месторождения. НДД более адаптирован к текущим макроэкономическим условиям», - рассказала начальник планово-экономического управления Светлана Кукотина.

На рассмотрение всех вопросов и голосование ушло около двух часов. Акционеры утвердили годовой и бухгалтерский отчеты, избрали совет директоров. Согласно положению о совете директоров базовое вознаграждение членам совета директоров составляет 4 млн руб. и доплату за председательство в комитетах - еще 1 млн руб. (эти изменения были приняты на прошлом собрании).

«Сургутнефтегаз» - закрытая компания. Полностью своих акционеров она не раскрывает. C 2003 г. 23 организации, созданные при участии менеджеров «Сургутнефтегаза», владели финансовыми вложениями, стоимость которых менялась пропорционально капитализации компании и составляла примерно 70% от ее уставного капитала (с 2012 г. размер финансовых вложений раскрывают не все структуры). Два сотрудника «Сургутнефтегаза» говорили «Ведомостям», что это и есть акционеры, но гендиректор компании Владимир Богданов никогда этого не подтверждал.

Сам Богданов возглавляет компанию уже 25 лет, его полномочия истекают в 2021 г.

Капитализация «Сургутнефтегаза» на Московской бирже составляет около 1,2 трлн руб.