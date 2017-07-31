«Роснефть» созовет внеочередное собрание акционеров 29 сентября

«Роснефть» созывает внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. На собрание вынесен вопрос о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 г., сообщила сегодня компания.

«Просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли», – сказал президент России Владимир Путин главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину до годового собрания акционеров компании 22 июня. Но тогда увеличить выплаты было невозможно – повестка годового собрания была сформирована. На собрании акционеры одобрили выплату 35% чистой прибыли, или 63,37 млрд руб., за 2016 г., но Сечин предложил обсудить повышение выплат: это увеличит капитализацию.

Повышенные выплаты можно будет ожидать по итогам первого полугодия, говорили человек, близкий к «Роснефти», и два федеральных чиновника.