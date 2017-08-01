Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта в июле

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в июле 2017 г. вырос до 52,7 пункта против 50,3 пункта в июне, сообщается в исследовании аналитической компании IHS Markit.

«Последние показатели PMI свидетельствуют о сильном улучшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях в июле. Благодаря высокому росту объемов производства и новых заказов незавершенные заказы выросли рекордными темпами. Однако деловые ожидания понизились до минимального уровня с января 2016 г., поскольку производственные компании сталкиваются с неопределенностью относительно будущего роста объемов производства», – комментирует данные исследования экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.