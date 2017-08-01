Суд взыскал с Carlo Pazolini в пользу офшора $11 млн и 8,4 млн евро

Арбитражный суд Москвы 27 июля решил взыскать с обувной компании Carlo Pazolini Trade Ltd, ТОО «Карло Пазолини партисипасьон» и Carlo Pazolini (Switzerland) SA. в пользу компании NPL Invest Ltd (Британские Виргинские острова) задолженность по соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии от 10 декабря 2012 г. в сумме $11 млн ($8,4 млн - просроченный основной долг) и 8,4 млн евро (7,1 млн евро - просроченный основной долг).

Как отмечается в решении суда, размещенном на сайте, денежные средства должны быть взыскании в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату исполнения решения.

До этого суд удовлетворил заявление Альфа-банка, который обратился в суд с этим иском в начале апреля 2016 г., о процессуальном правопреемстве на компанию NPL Invest Ltd.

Третье лицо - московское ЗАО «Фирма Анта», которому принадлежат права на товарные знаки, под которыми работает ритейлер Carlo Pazolini.

Между тем Арбитражный суд Москвы 2 августа 2016 г. признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве ЗАО «Фирма Анта». Суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Майю Яровикову.

Суд решил включить долг компании перед Альфа-банком в размере 862,6 млн руб. в реестр кредиторов должника. Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд отложил на 14 сентября.

Как ранее писали «Ведомости», Альфа-банк - один из крупнейших кредиторов сети Carlo Pazolini. Основным заемщиком по всем обязательствам ритейлера перед Альфа-банком выступает ЗАО «Фирма Анта».

По долгам лично поручился основатель и владелец ритейлера Илья Резник.

Сумма долга ритейлера перед Альфа-банком – около $50 млн, однако, по словам Резника, задолженность намного меньше. При этом он признает: у компании все кредиты, в том числе от Альфа-банка, были валютные. Представитель Альфа-банка подтвердил тогда газете, что «проблемы с обслуживанием долга Carlo Pazolini возникли из-за валютных колебаний на фоне снижения продаж».