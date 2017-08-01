Поставки электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии в сетях Дальнего Востока

Минэнерго России сообщило о крупной аварии в сетях Хабаровского края. Поставки электроэнергии в Китай в результате аварии были приостановлены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта).

«1 августа в 14.07 действием защит отключились: ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская»; первая цепь ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Хабаровская»; межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская – Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Волочаевка тяговая»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Левобережная» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Востока»)», - говорится в сообщении Минэнерго.

По предварительным данным, масштаб отключений электроэнергии на Дальнем Востоке превысил 400 МВт.

Как сообщает «Амур.инфо», произошла системная авария, которая затронула Амурскую область, Хабаровский край, Приморский, ЕАО. В Приамурье без света остались почти все районы, уточняет издание. По данным жителей, света нет в Благовещенске, Благовещенском районе, Тамбовском районе, Сковородине, Пояркове, Райчихинске.