ОАК в 2017 году докапитализируют на 500 млн рублей для создания российско-китайского самолета

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в 2017 г. получит дополнительное бюджетное финансирование в размере 500 млн руб. на создание российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге.

По данным ведомства, к концу 2018 г. планируется «разработка и утверждение эскизного проекта» ШФДМС.

«Финансирование опытно-конструкторских работ будет продолжено в 2018-2020 гг. за счет предельных объемов, предусмотренных на государственную программу "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.", - сообщили в ведомстве. - Вместе с тем Минпромторг прорабатывает вопрос о выделении дополнительного финансирования ШФДМС и МС-21 в рамках проектировок федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг."».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Минпромторгу, Минфину и ОАК до 1 августа представить согласованные предложения по обеспечению финансирования ШФДМС и МС-21 в 2018-2020 гг.

ШФДМС - проект самолета, создаваемого ОАК и китайским авиаконцерном Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Стоимость программы составит от $13 млрд до $20 млрд в зависимости от ее состава, говорил ранее глава ОАК Юрий Слюсарь.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров, создаваемое ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) (входит в ОАК). На момент презентации МС-21 в июне 2016 г. в проект было вложено порядка 100 млрд руб., оценивала ОАК.