Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 августа 2017 года

Политика

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью FT посоветовал Кремлю позволить оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в президентских выборах. По его словам, власти своими действиями подрывают доверие к себе. Сам Ройзман недавно не был допущен до участия в выборах губернатора Свердловской области читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего выступления во вторник попытался заверить Северную Корею, что Вашингтон не пытается свергнуть режим Ким Чен Ына читать на WSJ.com читать на FT.com

В первые полгода президентства Дональда Трампа его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер играли большую роль в Белом доме. Теперь они должны будут отчитываться перед Джоном Келли, новым руководителем администрации президента. Но по-прежнему неясно, что будет на практике читать на FT.com

Бывший детектив, работавший на Fox News, подал иск против Дональда Трампа, обвинив его в создании фейковой новости в статье Fox, которую президент прочитал до публикации и заставил редакторов изменить показания этого самого детектива читать на FT.com

Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести торговые меры против Пекина, чтобы заставить его бороться с кражей интеллектуальной собственности и смягчить требования для выхода американских компаний на китайский рынок читать на WSJ.com читать на FT.com

Центробанк Швейцарии в попытках ослабить франк накопил активы на $750 млрд. Теперь в стране возникли дебаты о том, что делать с этими деньгами и чьи это деньги вообще. Сейчас Центробанк инвестирует эти деньги за рубежом, но не в Швейцарии читать на WSJ.com

Потребительские цены в США в июне не выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Инфляция остается ниже целевого уровня, что осложняет решение Федеральной резервной системы США, думающей о дальнейшем повышении процентных ставок в этом году читать на WSJ.com

Индустрия

«Северсталь» надеется значительно улучшить свою производительность с помощью крупнейшего в России «озера данных» (data lake). Российские компании сейчас отстают от иностранных в плане работы с большими данными читать на FT.com

Новый гендиректор General Electric Джон Флэннери в свой первый рабочий день отправил письмо сотрудникам, в котором подчеркнул трансформацию корпорации при своем предшественнике Джеффе Иммелте. Свои планы он собирается представить в ноябре читать на WSJ.com

Rio Tinto выплатит рекордные в своей истории промежуточные дивиденды в размере $2 млрд и потратит $1 млрд на выкуп акций на фоне роста цен на железную руду читать на WSJ.com читать на FT.com

Из-за усиленных мер безопасности в некоторых европейских аэропортах путешественникам приходится долго стоять в очередях, а рейсы задерживаются на несколько часов читать на FT.com

Автомобили

Продажи автомобилей в США в июле снизились на 7% в годовом выражении. Автопроизводители теперь менее охотно предлагают скидки или продают автомобили агентствам по их прокату читать на WSJ.com

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер, возглавивший концерн после скандала с вредными выбросами, уверен, что будущее за электрическими автомобилями и другими передовыми технологиями. Но другие менеджеры VW смотрят на это скептически читать на WSJ.com

Немецкие автопроизводители на саммите в среду пообещают снизить вредные выбросы дизельных автомобилей в попытке уменьшить критику в адрес этой технологии читать на FT.com

Точка зрения

Немецкие автопроизводители замечают рост спроса на электромобили Tesla. В то же время дизельные автомобили, которыми они славятся, становятся никому не нужны. Вопрос лишь в том, как много времени займет этот процесс, пишет обозреватель FT Джон Гэппер читать на FT.com

Энергоресурсы

У США есть два наиболее вероятных варианта оказать давление на Венесуэлу с помощью санкций против ее нефтяного сектора – заблокировать импорт венесуэльской нефти в США или экспорт более легкой американской нефти в Венесуэлу читать на FT.com

Перед членами ОПЕК и другими крупными нефтепроизводителями стоит новая задача: не напугать рынки, когда они решат отменить ограничения на добычу нефти. Срок соглашения истекает в марте 2018 г. читать на WSJ.com

Крупнейший в Европе НПЗ Royal Dutch Shell в Нидерландах, остановившийся из-за пожара в выходные, может возобновить работу лишь ближе к концу августа, из-за этого цены на бензин и другие виды топлива выросли во вторник по всему миру читать на WSJ.com

Финансы

Из-за новых правил компании с различными классами акций, например Snap, не смогут войти в индекс S&P 500 и другие индексы S&P Dow Jones Indices. Но это не коснется компаний, уже находящихся в этих индексах читать на WSJ.com

Индекс S&P 500 для финансового сектора во вторник достиг максимума с декабря 2007 г. Этому способствует рост котировок акций банков на фоне надежд инвесторов на смягчение регулирования сектора читать на FT.com

Управление контролера денежного обращения США (OCC) в среду начнет процесс смягчения правила Волкера, запрещающего банкам торговать ценными бумагами за счет собственных средств. OCC официально попросит комментарии у банков относительно работы правила читать на FT.com

Акции британского банка Standard Chartered подешевели более чем на 4% в среду утром после того, как он заявил, что не готов возобновить выплату дивидендов, несмотря на рост прибыли. Но он вернется к этому вопросу в конце года читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистый убыток Commerzbank во II квартале составил 637 млн евро, превзойдя прогнозы аналитиков. Этому поспособствовали расходы, связанные с сокращением 9600 сотрудников читать на FT.com

Технологии

Квартальная прибыль Apple выросла на 12% благодаря высоким продажам iPhone и iPad. Котировки акций компании во время торгов после окончания основной сессии достигли нового рекордного уровня читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые аналитики уже начали прогнозировать, что Apple станет первой компанией, чья рыночная капитализация достигнет $1 трлн. Для этого компании потребуется выпустить новые успешные продукты помимо iPhone и справляться с геополитическими рисками. Поэтому перед Apple встают три крупных вопроса читать на FT.com

Спрос на дорогие смартфоны в Китае продолжает расти, в отличие от местного рынка смартфонов в целом. Это хорошие новости для Apple, которая осенью должна представить новый iPhone читать на WSJ.com

Биткоин во вторник был разделен на две виртуальные валюты. В результате первого дня торгов новая версия Bitcoin Cash сильно подешевела и теперь стоит примерно в 10 раз меньше оригинального биткоина читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский интернет-гигант Tencent думает о том, чтобы сделать некоторые свои подразделения отдельными компаниями. За этим может последовать их листинг читать на FT.com

Американская телекоммуникационная компания Sprint пообещала «в скором времени» объявить о том, будет ли она договариваться о слиянии с кем-либо из конкурентов. Также она отчиталась о квартальной прибыли впервые за три года читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Билл Гейтс и другие известные предприниматели участвуют в новом раунде финансирования стартапа Impossible Foods, разработавшего бургеры с заменителями мяса читать на FT.com

Шоппинг больше не является приоритетом для китайских туристов. Как показало исследование Oliver Wyman, они отдают предпочтение посещению ресторанов и достопримечательностей читать на FT.com

Японская Uniqlo в августе начнет продавать в аэропортах и торговых центрах в США одежду в вендинговых аппаратах. Ритейлер меняет свою стратегию в стране после того, как предыдущие попытки расширить свое присутствие там с помощью традиционных магазинов не оправдали ожиданий читать на WSJ.com

Etsy спустя два года после своего IPO разочаровывает инвесторов. Торговой онлайн-площадке необходимо начать действовать как ритейлер, а не технологический стартап читать на WSJ.com

Mondelez назначила своим новым гендиректором Дирка Ван де Пута, возглавляющего McCain Foods. Он сменит Айрин Розенфельд в ноябре читать на WSJ.com читать на FT.com

Стартап Theranos, занимающийся анализами крови, урегулировал иск сотрудничавшей с ним аптечной сети Walgreens. Но теперь у испытывающего проблемы Theranos остается не так много денег читать на WSJ.com читать на FT.com

Во вторник суд принял решение не в пользу Uber и Lyft, которые пытаются помешать тысячам своих водителей в Сиэтле создавать профсоюзы читать на WSJ.com

Недвижимость

Власти Южной Кореи повышают налоги и ужесточают правила ипотечного кредитования в попытках остановить рост цен на недвижимость читать на FT.com

Менеджмент

Топ-менеджерам порой непросто успешно выполнять свои обязанности, работая в чужом семейном бизнесе. Поэтому специалисты советуют им быть внимательными и иметь четкое понимание своих будущих полномочий прежде, чем устраиваться на такую работу читать на WSJ.com

Инвесторы и предприниматели дают советы о том, как стоит одеваться основателям стартапов. Это важно, ведь им нужно произвести правильное впечатление на инвесторов читать на FT.com

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