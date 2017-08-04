«Роснефть» купила «Бурение сервис технологии» за 9 млрд рублей

«Роснефть» купила 100% компании ООО «Бурение сервис технологии» (БСТ), специализирующейся на бурении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании. Сумма сделки составила 9 млрд руб. Она была закрыта в апреле 2017 г.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс» на март 2017 г., тогда владельцем БСТ был Евгений Краснян, член совета директоров «ННК-управление» (дочернее предприятие «Независимой нефтегазовой компании», ННК). В марте 2017 г. сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ННК, принадлежащей экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, о покупке 100% компании «Бурение сервис технологии».

«Бурение сервис технологии» была создана в октябре 2015 г. Первым проектом компании стало бурение скважин на Кондинском месторождении по заказу АО НК «Конданефть», которую в апреле этого года «Роснефть» купила у ННК. Компания также работала на Западно-Эргинском месторождении ННК.

Головной офис БСТ расположен в Москве, в Ханты-Мансийске у нее филиал. В технопарке компании 11 буровых установок эшелонного типа грузоподъемностью 320 т, из которых пять уже находятся в работе, три в стадии монтажа и ожидается поставка остальных трех установок. Производственные возможности охватывают весь цикл процессов бурения - от проектирования до сдачи скважины в эксплуатацию.

Как сообщалось, в планах «Бурение сервис технологий» - увеличение количества буровых установок до одиннадцати к началу 2018 г., а также создание филиалов в Самарской области, Республике Коми и на Таймыре.