Худайнатов ищет партнера для ННК

Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близкие к продавцу и потенциальному покупателю, а также профильный федеральный чиновник. Инвесторам предложено купить от 25% в самой ННК, Хабаровский НПЗ и несколько добывающих активов компании, знают они. Другие детали – о каких именно добывающих активах идет речь, размер предложенных инвесторам пакетов в «дочках» ННК, какие акции холдинга предложены инвесторам – имеющиеся или новые – и, наконец, сколько денег хотят получить продавцы, – собеседникам «Ведомостей» неизвестны. Переговоры ведутся с широким кругом инвесторов, в том числе и международных, добавляют они.

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