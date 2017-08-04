На руднике «Алросы» произошел провыв воды, в шахте находятся 100 человек

В шахте рудника «Мир» компании «Алроса» произошел прорыв воды из карьера. В шахте находятся более 100 человек. «Полтора часа назад, в 16.30 по местному времени, в шахте рудника "Мир" компании "Алроса" произошел прорыв воды в рудник из карьера. В шахте находятся более 100 человек», — говорится в сообщении компании.

Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. Все экстренные службы прибыли на место аварии. Глава «Алросы» Сергей Иванов вылетел в Мирный.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора Якутии.

На новостях об аварии акции компании на Московской бирже дешевели более чем на 3%. По данным на 12.18 мск, стоимость обыкновенной акции «Алросы» составляла 81,15 руб. (-3,4%).