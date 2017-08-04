Дискаунтер Aldi изъял из продажи яйца на всей территории Германии

Крупнейший дискаунтер Германии Aldi изъял из продажи в стране все яйца. Как сообщает Deutsche Welle, это решение было принято, потому что на яйцах, поступивших с нидерландских ферм, нашли следы инсектицида - фипронила. Aldi Süd и Aldi Nord заявили, что это всего лишь меры предосторожности.

Фермы, на продукцию которых попал яд от насекомых, уже закрыты. Ритейлер не покупал у них яйца с 31 июля. В последние дни в отдельных регионах ФРГ уже были изъяты из продажи яйца, в которых были обнаружены следы фипронила, в том числе органическая продукция, говорится в заявлении Aldi. Уже купленные яйца покупатели могут вернуть в магазины без предъявления чека и получить деньги.

По данным минсельхоза Германии, в страну ввезено не менее 3 млн яиц со следами фипронила. Как говорил министр Кристиан Шмидт, эти яйца продавались в 12 из 16 федеральных земель, больше всего было поставлено в Нижнюю Саксонию и Северный Рейн - Вестфалию. Министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Кристиан Майер заявил ZDF, что на самом деле Германия закупила порядка 10 млн загрязненных инсектицидом яиц, это больше, чем считалось ранее. По словам Майера, уже начались проверки продуктов, в изготовлении которых используются яйца.

DW приводит мнение Федерального института по оценке рисков (BfR), что употребление в пищу загрязненных фипронилом яиц не несет в себе конкретную угрозу здоровью, однако для детей полностью риск исключить нельзя.