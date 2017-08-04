ФОМ: 68% россиян против введения курортного сбора

Против введения курортного сбора в некоторых российских регионах высказались 68% россиян. По их мнению, из-за этого подорожает отдых (17%), «люди и так платят налоги, это очередные поборы, грабеж граждан» (10%), «у людей мало денег» (9%). Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов.

Одобряют введение сбора 18% россиян. По их мнению, полученные деньги пойдут на развитие курортов и их благоустройство (6%). Чуть более половины россиян (55%) знают об идее курортного сбора, еще 44% респондентов услышали об этой идее в первый раз.

При ответе на вопрос, правильно ли использовать средства от курортного сбора только на развитие туристической инфраструктуры в регионе, мнения россиян разделились: 36% респондентов считают, что так и должно быть, а 36% полагают, что можно использовать эти средства и на другие нужды региона. 28% россиян затруднились ответить.