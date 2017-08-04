Рогозин заявил о существенном росте производства ОПК в Крыму

Рост производства оборонно-промышленного комплекса по Крыму и Севастополю в 2017 г. составил 430,8% по сравнению с 2015 г. и 227,6% по сравнению с 2016 г. Об этом в Facebook написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

На совещании о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Крыма и Севастополя, которое в пятницу в Феодосии провел премьер Дмитрий Медведев, Рогозин заявил, что в Крыму работают 16 предприятий ОПК, среди которых 10 судостроительных и три авиационных.

В данной сфере задействованы 8300 сотрудников. В 2014 г. все предприятия были проинспектированы. Минпромторг выдал восьми предприятиям в Крыму и четырем в Севастополе лицензии, на рассмотрении находятся заявки еще двух предприятий в Севастополе. На данный момент предприятиями заключены контракты на сумму свыше 12 млрд руб.