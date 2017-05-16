Украина ввела санкции против предприятий ОПК в Крыму

Украина продлила сроком на год и расширила введенные в сентябре 2015 г. санкции в отношении оборонных предприятий России, санкционный перечень пополнен в том числе предприятиями ОПК, работающими на территории Крыма.

Согласно указу президента от 15 мая, вводящим в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, в обновленный санкционный список российских оборонных компаний включены ГП «Севастопольское авиапредприятие», ГП «Евпаторийский авиаремзавод», ГП «Феодосийский оптический завод», ПАО «Фиолент», ГП «ЦКБ "Черноморец", ОАО "ФСК "Море", ГП "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", ГП "НИЦ "Вертолет". В новом санкционном перечне также феодосийское государственное летно-испытательное предприятие "Взлет".

В санкционный список российских оборонных компаний вошли в том числе госкорпорация «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Роствертол», концерн «Ижмаш», Объединенная авиастроительная корпорация, НПП «Аэросила», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ООО «Уральский шинный завод», АО «Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика", ОАО "Казанский завод "Электроприбор", "Камаз".

С сентября 2015 г. под украинскими санкциями находятся также концерн ПВО «Алмаз-Антей», холдинг «Вертолеты России», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Улан-Уденский авиационный завод».