В МИД России назвали цензурой по политическим мотивам расширение санкций Украиной

В Москве считают цензурой по политическим мотивам новые санкции Киева против России, под которые, в частности, подпадают ряд крупных медиакомпаний и интернет-компаний. Об этом «Коммерсанту» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа», - отметила Захарова.

Президент Украины Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group.

Санкции затронули также социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».

В документе на сайте президента Украины также сообщается об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН.

Кроме того, санкции сроком на три года введены против компании «Лаборатория Касперского» и ее киевского отделения, а также компании «Доктор Веб» и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В санкционный список также попали компании 1С, ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус» и авиакомпания «ЮТэйр». Бухгалтерское ПО «1С» УНИАН называет самым популярным на Украине.