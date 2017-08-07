Загрузка OPAL в понедельник достигла 85%

Восточный отвод от «Северного потока» - газопровод OPAL - продолжает понемногу набирать загрузку, в понедельник вышел на 85%-ную производительность, сообщает газотранспортный оператор OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

С минувшей среды «Газпром» снова получил доступ к ранее заблокированным мощностям газопровода, и если 1 августа труба использовалась на 63%, то 2 августа загрузка выросла до 80%, в пятницу 4 августа было 81%, а в понедельник труба используется уже на 84,5% (исходя из проектной производительности в 36 млрд куб. м в год).

С ростом использования OPAL несколько снизилась загрузка западного отвода от Nord Stream - NEL. Если 1 августа по нему было прокачано 66 млн кубометров, то 7 августа может быть прокачано 57 млн кубов.

Общая загрузка морской магистрали «Северный поток» 7 августа вышла на уровень в 93% (исходя из мощности 55 млрд куб. м в год), тогда как 1 августа было лишь 85%.