Песков прокомментировал увеличение транзита газа «Газпрома» через OPAL

Россия останется «надежным гарантом энергобезопасности своих потребителей, в том числе и в Европе», а маршруты для поставок газа будут выбираться из соображений экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, так он прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что «Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из «Северного потока», при этом снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

«Речь идет не о политике, а о бизнесе», - отметил Песков.