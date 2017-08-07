Цена Brent опустилась до $51,9 за баррель

Нефть продолжает снижение, поскольку участники рынка отмечают сохранение достаточного и даже избыточного предложения и высокого уровня товарных запасов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.20 мск в понедельник опустилась на $0,55 (1,05%) до $51,87 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,49 (0,99%) до $49,09 за баррель.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Россия в 2017 г. снизит добычу нефти минимум на 0,1% до 547 млн т. Последний раз страна снижала добычу в кризисный 2008 год – на 0,6%.