Роман Абрамович и Дарья Жукова разводятся

Роман Абрамович и Дарья Жукова решили расстаться после 10 лет совместной жизни, сообщает раздел светской хроники Page Six издания New York Post. Затем эту информацию подтвердило и Super.ru. Они подтвердили это в совместном заявлении. Решение расстаться они назвали непростым. Они собираются остаться друзьями, продолжать вместе воспитывать двоих детей и остаться партнерами во всех общих проектах. В частности, они намерены продолжать сотрудничество как сооснователи музея современного искусства «Гараж» в Москве и по проекту «Новая Голландия» в Петербурге.

Page Six напоминает, что журналисты долго не знали, находятся ли Абрамович и Жукова в официальном браке, пока в 2015 г. WSJ Magazine не подтвердил, что они познакомились в 2005 г. и поженились несколько лет спустя.

Для Абрамовича это третий брак и развод. В 2007 г. он развелся с женой Ириной по обоюдному согласию, она получила $300 млн и оплату всех расходов детей. Бизнес полностью остался у Абрамовича. Сейчас Forbes ставит Абрамовича на 12-е место в рейтинге богатейших людей России и оценивает его состояние в $9,1 млрд.