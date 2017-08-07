Минприроды хочет сохранить мораторий на выдачу участков на шельфе до 2020 года

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что ведомство выступает за сохранение моратория на выдачу совмещенных лицензий на геологоразведку и добычу на шельфе России до 2020 г.

«Мораторий введен по поручению правительства с середины августа прошлого года. Он позволяет госкомпаниям сосредоточиться на уже взятых обязательствах, сократить сроки открытия новых месторождений. Ресурсы не будут размываться, и финансовая нагрузка на компании не будет увеличиваться», – заявил Донской в интервью «Интерфаксу». Он подчеркнул, что мораторий пока бессрочный, но «как минимум до 2020 г. он должен работать».