Минтранс высказался за продажу 50% «Трансконтейнера» на открытом аукционе

Все 50% акций «Трансконтейнера», принадлежащих РЖД, целесообразно продать на открытом аукционе с учетом квалификационных требований, заявил замминистра транспорта Алан Лушников. «Если правительство примет решение продавать пакет РЖД в "Трансконтейнере", то Минтранс считает целесообразным продажу всех 50% и только на открытом аукционе с учетом квалификационных требований», - сказал он.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в «Трансконтейнере».

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе "Первая грузовая компания" (ПГК). Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у "Объединенной транспортно-логистической компании") и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

«Трансконтейнер» располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО «Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 000 фитинговых платформ и около 64 500 крупнотоннажных контейнеров.