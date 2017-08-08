Фигурант дела «Росагролизинга» судится в Лондоне с несостоявшимся партнером

Высокий суд Лондона назначил на 6 декабря 2017 г. рассмотрение иска компании Morrins Commercial Inc., единственным владельцем которого является бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов, к ООО «Аквилон» и бизнесмену Аркадию Фосману. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей Бажанова, иск был подан в декабре 2016 г. Бывший чиновник считает, что ответчик нарушил договоренности, якобы заключенные между ними в 2014 г. В результате ЗАО «Группа компаний "Маслопродукт", владельцем которой был Бажанов, была куплена структурами Фосмана по заниженной цене, истец требует компенсации за проданное в 2013–2016 гг. имущество "Маслопродукта". Сумма иска может составить 30 млн фунтов стерлингов, или 45% долей в "Аквилоне".

По версии Бажанова, Фосман в 2014 г. якобы обязался выкупить у ликвидаторов и кредиторов активы банкротящейся ГК «Маслопродукт», рассказал источник «Коммерсанта» в окружении экс-замминистра. Предполагалось, что затем Бажанов получит 45% бизнеса, а 55% останется у Фосмана. Фосман договоренности нарушил, как считает Бажанов, и приобрел через «Аквилон» (российская «дочка» Akvilon LLC) активы «Маслопродукта» по заниженной цене – за 1,6 млрд руб., увеличив в результате в 2015 г. оборот своего бизнеса на 7,3 млрд руб. По словам адвоката Бажанова Леонида Розенталя, договоренность истца и ответчика о разделении долей в будущей совместной компании заключалась, когда еще не было понятно, как решится вопрос с банками-кредиторами.

Фосман заявил «Коммерсанту», что никаких договоренностей между ним и Бажановым не было. «Когда мы начали интересоваться “Маслопродуктом”, банки уже были установлены судами как кредиторы. Из-за применявшихся в этой компании мошеннических операций была непонятна принадлежность залогов», – объяснил он. По его словам, позднее подконтрольные Бажанову структуры через вексельные схемы попытались получить контроль над банкротством, но потерпели неудачу в судах, продолжает бизнесмен. Фосман отметил, что несколько раз слышал от Бажанова, что тот хотел бы получить деньги за эти активы. «Но конкретных сумм или долей никогда не называлось, я не увидел оснований для того, чтобы удовлетворять его просьбы», – добавил он.

Бажанов был фигурантом «дела "Росагролизинга», возбужденного в России в 2012 г. по фактам хищений более 1 млрд руб. у этой госкорпорации. В 2013 г. по этому делу в качестве свидетеля допрашивалась министр сельского хозяйства Елена Скрынник, Бажанова задерживали, затем он уехал из России. В декабре 2015 г. в России следствие по делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Основатель холдинга «Маслопродукт» Алексей Бажанов работал в Минсельхозе в 2009–2010 гг. и был заместителем Елены Скрынник, которая возглавляла «Росагролизинг». Уголовное дело по факту хищения из «Росагролизинга» более 1 млрд руб. было возбуждено 4 марта 2013 г. Бажанова считают организатором схемы хищения, а бывших топ-менеджеров «Маслопродукта» Романа Малова и Сергея Дуденкова – исполнителями. Деньги «Росагролизинга» должны были быть выделены на модернизацию маслоэкстракционного завода в Воронежской области. Это предприятие контролировалось ЗАО «Маслопродукт-био» (тогда головное юридическое лицо холдинга «Маслопродукт»). ООО «Вита» выступало поставщиком оборудования. По версии следствия, оборудование не приобреталось, а деньги были выведены и потрачены на сторонние цели. Тем не менее маслоэкстракционный завод был все же переоборудован, а закупленная техника была несколько раз заложена банкам, полагает следствие. Впоследствии «Виту» ликвидировали.