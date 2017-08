Сооснователь Uber: Каланику больше не будет места в компании

Сооснователь сервиса Uber Трэвис Каланик, недавно оставивший пост гендиректора компании, в ее руководство больше не вернется. Это следует из письма сотрудникам компании, которое разослал 7 августа еще один сооснователь сервиса, Гаррет Кэмп. О письме стало известно изданиям Re-code и Quartz. Кэмп пишет, что компании пришло время начинать новую главу и в ней не будет места Каланику. Несмотря на слухи, появившиеся в СМИ, на пост гендиректора Каланик не вернется, компания ищет себе нового руководителя мирового уровня.

В Uber отказались от официальных комментариев. Re-code недавно писал, что, по его данным, Каланик говорил знакомым, что «пошел по стопам Стива Джобса» (который покидал Apple больше чем на 10 лет) и вернется в Uber.

Каланик ушел с поста гендиректора Uber 21 июня. До этого он сообщил, что ушел в длительный отпуск. Это случилось после серии скандалов вокруг компании и отставки нескольких топ-менеджеров. За несколько часов до публикации об отставке Каланика журналистам стало известно, что пять основных инвесторов Uber потребовали немедленной отставки гендиректора. Также инвесторы настояли на смене состава совета директоров, чтобы как минимум на два из трех свободных мест в совете были назначены «истинно независимые директора», а пост финансового директора компании немедленно занял опытный менеджер. К отставке Каланика призывал целый хор сторонников перемен, говорил информированный источник Reuters. По его сведениям, отставки гендиректора требовала венчурная фирма Benchmark, партнер которой Билл Гурли является акционером Uber и входит в совет директоров инвесткомпании First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures и Fidelity Investments.

