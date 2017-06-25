Недавно уволенный гендиректор Uber знал о преступлении своего сотрудника

Тот похитил данные у Google, которые сервис предположительно использовал в своих разработках

Недавно уволенный гендиректор Uber Трэвис Каланик Krisztian Bocsi / Bloomberg

По словам юристов Uber, бывший генеральный директор этой компании Трэвис Каланик знал о том, что нанимаемый компанией специалист предположительно похитил у корпорации Google конфиденциальные данные. Это первое официальное свидетельство осведомленности руководства Uber о ситуации с похищенными файлами, содержащими информацию о технологиях создания самоуправляемых автомобилей.

Юристы Uber уточняют, что, принимая на работу бывшего топ-менеджера Google Энтони Левандовски, Каланик попросил его не передавать Uber спорные файлы Google. В августе 2016 г. Uber приобрел стартап Левандовски за $680 млн, а сам Левандовски был назначен главой подразделения самоуправляемых автомобилей. Позже Левандовски сообщил Каланику, что уничтожил файлы, взятые из Google, еще до этой сделки.

Alphabet, материнская компания Google, подала иск против Uber, обвинив его в использовании краденых материалов. Заявление юристов Uber содержится в документах, представленных суду. «Waymo, подразделение самоуправляемых автомобилей Alphabet, фабрикует версию о том, что Uber просил Левандовски передать ему материалы Google, но это прямо противоречит истине, – заявил в интервью ведущий юрист Uber Артуро Гонсалес. – Последние события подтверждают, что Uber никогда не стремился получить какие-либо материалы Google».

С этим категорически не соглашается Waymo. «Есть четкие свидетельства того, что коммерческие секреты Waymo были применены при разработке самоуправляемых автомобилей Uber, – говорится в заявлении Waymo. – Руководители Uber сами признали, что знали об имевших место противоправных действиях, но вместо того чтобы отреагировать правильным образом, они попытались скрыть факты».

По словам Waymo, вновь выявленные детали доказывают, что Uber нарушил вынесенное ранее предписание суда с требованием представить все имеющиеся сведения об уничтожении файлов, предположительно похищенных у Google. Гонсалес заявляет, что готов оспорить это обвинение.

Далее Waymo обвиняет Uber в сговоре с Левандовски, целью которого было похищение коммерческих секретов Google и использование краденых данных при разработке собственных технологий беспилотного вождения. Uber называет эти обвинения несостоятельными. В мае Левандовски был уволен из Uber за отказ от сотрудничества со следствием. Его адвокаты не откликнулись на просьбу прокомментировать ситуацию.

В начале июня юристы Uber в ответ на запрос Waymo заявили, что в марте 2016 г., когда их компания рассматривала возможность поглощения стартапа Левандовски, этот бывший сотрудник Google сообщил Каланику и другим руководителям Uber о наличии у него «пяти дисков с информацией Google». Тогда же, подчеркивают юристы Uber, Каланик заявил Левандовски, что тот «не должен приносить в Uber какие-либо данные Google и что его компания не желает получать никаких материалов Google».

Перевел Александр Силонов