В Uber сотрудники слишком много и часто пьют, установили юристы

Covington & Burling в докладе рекомендует руководству Uber запретить сотрудникам употреблять алкоголь в «основное рабочее время» Thein Zaw / AP

Вечеринки, на которых алкоголь льется рекой, употребление стимулирующих веществ, обращение которых ограничено законом, бесплатные ужины и романы в офисе – отличительные черты рабочей обстановки во многих стартапах, а также в компании Uber Technologies.

На такие детали, в частности, указывает недавно опубликованный доклад, подготовленный по заказу Uber юридической фирмой, принадлежащей бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру, Covington & Burling. Совет директоров Uber единогласно согласился с рекомендациями Холдера, например, ограничить расходы компании на закупку алкоголя.

По мнению экспертов, непринужденная культура, работа до поздней ночи и атмосфера студенческого братства тесно связаны с бурным ростом стартапов. Однако такая культура может наносить компании вред по мере ее роста. Так, рыночная стоимость Uber уже составляет $68 млрд, а количество сотрудников – 12 000 человек. «То, что было эффективно для 200 человек, для пары тысяч уже не работает и даже чревато непредсказуемыми последствиями», – предупреждает профессор Harvard Business School и эксперт по организационному развитию компаний Ранджей Гулати.