Менеджмент
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Слишком свободный Uber

В Uber сотрудники слишком много и часто пьют, установили юристы

Они считают корпоративную культуру Uber чересчур непринужденной

Вечеринки, на которых алкоголь льется рекой, употребление стимулирующих веществ, обращение которых ограничено законом, бесплатные ужины и романы в офисе – отличительные черты рабочей обстановки во многих стартапах, а также в компании Uber Technologies.

На такие детали, в частности, указывает недавно опубликованный доклад, подготовленный по заказу Uber юридической фирмой, принадлежащей бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру, Covington & Burling. Совет директоров Uber единогласно согласился с рекомендациями Холдера, например, ограничить расходы компании на закупку алкоголя.

По мнению экспертов, непринужденная культура, работа до поздней ночи и атмосфера студенческого братства тесно связаны с бурным ростом стартапов. Однако такая культура может наносить компании вред по мере ее роста. Так, рыночная стоимость Uber уже составляет $68 млрд, а количество сотрудников – 12 000 человек. «То, что было эффективно для 200 человек, для пары тысяч уже не работает и даже чревато непредсказуемыми последствиями», – предупреждает профессор Harvard Business School и эксперт по организационному развитию компаний Ранджей Гулати.

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