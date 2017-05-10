Стартапы наконец-то задумались о корпоративной культуре

Стартапы обычно стремятся как можно быстрее нарастить штат. Но самые дальновидные думают не о росте, а о создании правильной корпоративной культуры и системы мотивации команды

Тогда как раньше они стремились как можно быстрее нарастить штат

Многие технологические стартапы нанимают директора по персоналу намного позже, чем закупают столы для пинг-понга, – когда штат компании переваливает за 100 человек. Компания CodeFights действует иначе: директор по персоналу стал первым сотрудником, нанятым в штаб-квартиру в Сан-Франциско.

CodeFights проводит онлайн-состязания для программистов, помогающие им отточить мастерство, и действует вопреки принятой в среде стартапов стратегии роста любой ценой. Компания использует состязания, чтобы избежать необъективности в оценке навыков перспективных кандидатов. Кроме того, все кандидаты проходят через собеседования, в ходе которых сотрудник службы персонала должен убедиться, что они способны работать в команде. Сейчас в штате CodeFights всего 20 сотрудников, но в компании уже выработали политику предоставления отпусков по уходу за ребенком, регулярно проводят оценку эффективности сотрудников и награждают лучших.

Внутрикорпоративные проблемы в последнее время проявлялись в Zenefits, Uber Technologies и других компаниях. Но некоторые основатели стартапов формируют корпоративную культуру в своих компаниях так же обдуманно, как разрабатывают продукт, и зачастую еще до того, как в компании наберется достаточно сотрудников, чтобы заполнить комнату для совещаний. Они рассчитывают, что слаженный и мотивированный коллектив впоследствии будет привлекать лучших специалистов и поможет избежать многих проблем.

«Даже если у вас всего 5–10 сотрудников и вы не подумали о создании правильной культуры с самого начала, потом сделать это будет практически невозможно», – уверен гендиректор CodeFights Тигран Слоян. Быстрое наращивание штата скажется на финансовых результатах молодой компании негативно, а не позитивно, считает он.