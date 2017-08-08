Netflix совершил первую покупку в своей истории

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix объявил о первой сделке M&A в своей истории, компания купила шотландское издательство комиксов Millarworld Марка Миллара, автора комиксов о Росомахе, Kingsman, Капитане Америке.

Условия соглашения не раскрываются, однако Netflix в пресс-релизе назвал приобретение естественным возможным развитием событий, поскольку компания стремится активнее сотрудничать с авторами и приобретать интеллектуальную собственность по примеру голливудских киностудий.

Аналитики также считают, что творчество Миллара удачно впишется в систему собственных сериалов и фильмов Netflix и упрочит позиции компании, пытающейся конкурировать с традиционными кинокомпаниями.

Как заявил BBC сам Миллар, до этого в мире комиксов было лишь две сопоставимых сделки: в 1968 г., когда Warner Bros. купила DC Comics, и в 2009 г., когда Disney приобрела Marvel.

«За Netflix будущее, и для Millarworld не найти дома лучше», - считает он.

Миллар с середины 1990-х гг. активно сотрудничал с DС Comics и Marvel, а в 2004 г. создал издательство Millarworld, которым руководит вместе с женой Люси. Три фильма на основе комиксов Millarworld - «Особо опасен» (Wanted), «Пипец» (Kick-Ass) и «Kingsman: секретная служба» - собрали в мировом прокате почти $1 млрд.