Facebook выпустит собственные сериалы и телешоу

Основатель Facebook Марк Цукерберг David Paul Morris / Bloomberg

Социальная сеть Facebook готова платить миллионы долларов за создание собственных сериалов и телешоу. Компания активно обсуждает эту тему с ведущими голоивудскими студиями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Dow Jones Newswires. По данным источников американского агентства, Facebook может вложить в создание одной серии телесериала до $3 млн, а в одного телешоу – $0,5-1 млн. Также компания планирует производить короткие видео длиной до 10 минут.

Три года на старте Facebook начала активно развивать направление видео в 2014 г.: тогда компания заявила, что видео становится одним из основных способов общения между людьми. В конце 2016 г. многие сотрудники Facebook начали активно обсуждать создание некоей «платформы будущего», своего рода мобильного телевидения. Facebook надеется, что американцы станут меньше смотреть традиционное ТВ – сейчас, по данным Nielsen, они проводят перед телевизором в среднем четыре часа в день, а в Facebook и ее других проектах – около 50 минут, писал ранее WSJ.

Сериалы будут рассчитаны на аудиторию 13-34 лет, при этом компания будет избегать политических тем, ненормативной лексики и эротики. Важное условие – Facebook хочет получать права на отснятый материал. Это усложняет переговоры, так как студии Голливуда предпочитают оставлять права себе и продавать права на показ контента.

Facebook выходит на оживленный рынок – только прошлом году в США транслировалось более 455 сериалов, отмечает «Интерфакс». Компании будет конкурировать с Netflix, Amazon.com и Hulu, уже давно имеющих постоянных поставщиков эксклюзивного контента. Чтобы отличаться от конкурентов, Facebook планирует делиться со зрителями всей информацией о рекламных доходах.

Слухи о переговорах представителей Facebook с голливудскими студиями обострились в начале этого года. Сначала о таких переговорах сообщил WSJ, затем основатель Facebook Марк Цукерберг фактически это подтвердил. Производство своего контента нужно компании для того, чтобы выйти на новый для себя рынок телевизионной рекламы, объем которого только в США составляет $70 млрд в год. Несмотря на то что крупные рекламодатели уже активно покупают видеорекламу, в том числе в Facebook, значительную часть своих бюджетов они по-прежнему тратят на ТВ.

Это позволит Facebook на какое-то время избежать падения темпов роста выручки. Еще в прошлом году компания предупредила инвесторов, что темпы роста выручки начнут снижаться уже в 2017 г. Дело в том, что реклама в новостной ленте Facebook исчерпала потенциал роста: в ней просто закончилось место. Если компания включит в ленту еще больше рекламных объявлений, то начнется отток пользователей, считает Facebook.

Поэтому Facebook сделала ставку на видео. Например, еще зимой компания начала разрабатывать приложение для ТВ-приставок, через которое будет показывать свой контент на телеэкранах. Также на будет сама производить и лицензировать оригинальный контент, по качеству сравнимый с телевизионным.

Трансляция такого контента позволит увеличить время, которое пользователь проводи в соцсети. «Сейчас пользователи открывают приложение Facebook на несколько минут, чтобы узнать, что происходит в мире. Это очень отличается от ситуации, когда человек открывает приложение и говорит: «Я хочу посмотреть это видео прямо сейчас». «Я думаю, что мы будем идти в этом направлении», – говорил ранее Цукерберг.