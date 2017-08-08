Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 августа 2017 года
Политика
Может ли Алексей Навальный стать настоящей альтернативой Владимиру Путину? Выступающий за борьбу с коррупцией оппозиционер пока не представил широкой публике убедительную политическую программу читать на FT.com
Политическое будущее президента ЮАР Джейкоба Зумы находится под угрозой. Парламент страны готовится провести во вторник тайное голосование по вынесению ему вотума недоверия на фоне обвинений в коррупции и помощи влиятельной семье Гупта читать на WSJ.com читать на FT.com
Экономика
Из-за связанной с Brexit неопределенностью компании откладывают инвестиции в Великобританию несмотря на хорошую прибыль и низкую безработицу в стране читать на WSJ.com
Экономические данные Италии в последнее время обнадеживающие. Но у специалистов есть опасения, что ей не удастся удержать нынешние темпы экономического роста читать на FT.com
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы французы получили высокие экономические посты в ЕС, тем самым увеличив влияние страны в блоке. Но не факт, что Макрону это удастся, так как большим влиянием обладает Германия читать на FT.com
Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа ограничить иммиграцию все больше мексиканцев получают визы для работы в стране. Спрос на труд временных мексиканских рабочих растет читать на WSJ.com
Экспорт и импорт Китая в июле выросли, хотя и не так сильно, как в июне. Их рост в годовом выражении составил 7,2% и 11% соответственно читать на WSJ.com
Индустрия
United Technologies, поставщик компонентов для аэрокосмической отрасли, сделал предложение о покупке конкурента Rockwell Collins. Но у сторон есть разногласия по поводу цены. Размер потенциальной сделки может превысить $20 млрд читать на WSJ.com
Автомобили
Tesla планирует привлечь $1,5 млрд, впервые проведя эмиссию облигаций, на фоне выхода ее бюджетного электромобиля Model 3 читать на WSJ.com читать на FT.com
Экс-руководитель китайского конгломерата LeEco Цзя Юэтин нашел в США место для нового завода производителя электромобилей Faraday Future. Он является единственным известным инвестором компании. Тем временем в Китае LeEco находится под давлением кредиторов читать на FT.com
Акции Hyundai Motor подешевели во вторник утром из-за забастовки рабочих, требующих повышения зарплаты читать на FT.com
Энергоресурсы
Нефть подорожала во вторник утром благодаря сообщениям, что Саудовская Аравия планирует сократить ее экспорт в Азию в сентябре читать на WSJ.com
Распространение электромобилей и планы некоторых государств запретить продажи бензиновых и дизельных автомобилей могут привести к снижению мирового спроса на нефть. Это усилит давление на энергетических гигантов читать на FT.com
Финансы
В странах Южной Европы предпринимается все больше попыток справиться с проблемными кредитами. Но эти попытки настолько беспорядочны, что банкиры и аналитики не ждут решения проблемы в ближайшие годы читать на WSJ.com
JPMorgan Chase отменил популярную программу, позволявшую клиентам заменить потерянные дебетовые карты во многих из его отделений, в связи с ростом мошенничества читать на WSJ.com
Август считается тихим месяцем для финансовых рынков, и многие трейдеры находятся в отпусках. Но он может преподнести сюрпризы инвесторам, показывает история читать на WSJ.com
Эльке Кениг, председатель совета ЕС по санации банков, в интервью FT призвала ужесточить правила предоставления банкам государственной помощи. Так, ранее в этом году Италия воспользовалась лазейкой, чтобы защитить от убытков некоторых держателей их облигаций читать на FT.com
Австралийский банк CBA снизил вознаграждение топ-менеджеров в связи с обвинениями в отмывании денег. Но он выразил уверенность в гендиректоре перед публикацией годовых результатов в среду читать на FT.com
Технологии
Новое поколение бедных и менее грамотных интернет-пользователей, в частности в Индии, предпочитает использовать видео и голосовые приложения, а не печатать текст на смартфонах. Гиганты из Кремниевой долины спешат приспособиться к этому читать на WSJ.com
В 2003 г. Билл Барр написал книгу про интернет-пароли, в которой советовал использовать цифры, знаки, заглавные буквы и регулярно менять пароли, чтобы не стать жертвой хакеров. Теперь Барр признает, что эти советы были неверными и только создавали неудобства пользователям. Вместо них специалисты теперь дают новые рекомендации читать на WSJ.com
Китайские технологические компании увеличивают инвестиции в строительство дата-центров за границей. Они предоставляют облачные услуги китайским компаниям, расширяющим свой зарубежный бизнес читать на FT.com
Медиабизнес
Netflix совершила первое поглощение в своей истории. Видеосервис приобрел издателя комиксов Millarworld и планирует создавать оригинальный контент про его персонажей читать на WSJ.com читать на FT.com
Потребительский рынок
Трэвис Каланик не станет снова гендиректором Uber, заявил сотрудникам сооснователь компании Гарретт Кэмп. Он сделал это заявление, чтобы опровергнуть сообщения о попытках Каланика вернуться. По словам Кэмпа, Uber наймет «нового гендиректора мирового уровня» читать на WSJ.com
McDonald's почти удвоит число ресторанов в Китае до 4500 в течение пяти лет. Об этом было объявлено через несколько дней после того, как ее бизнес в стране стал контролировать консорциум во главе с китайской государственной инвесткомпанией Citic читать на FT.com
Ритейлеры надеются привлечь клиентов услугами, которых не способны предложить онлайн-магазины. Например, они предлагают отремонтировать инструменты или сделать узи беременным женщинам читать на FT.com
Акции ювелирной компании Pandora во вторник утром подешевели почти на 10% из-за разочаровывающих результатов во II квартале. Но компания сохранила прогноз годовых результатов читать на FT.com
Недвижимость
Бывшие торговые центры становятся лучшими вариантами для превращения в склады. Они привлекают ритейлеров и службы доставки своими открытыми пространствами и стратегическим местоположением читать на WSJ.com
Менеджмент
Google уволила сотрудника, написавшего меморандум о том, что благодаря биологическим факторам мужчины якобы лучше женщин подходят для работы в технологическом секторе. Гендиректор компании Сундар Пичаи заявил, что сотрудник нарушил ее политику читать на WSJ.com читать на FT.com
Таким компаниям, как Uber и DoorDash, полагающимся на труд частично занятых сотрудников, теперь приходится предлагать более выгодные условия, чтобы привлечь и удержать их читать на WSJ.com
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