Adidas до конца года закроет в России 160 магазинов

Германский производитель спортивной одежды и обуви Adidas закроет 160 магазинов в России до конца 2017 г. Как сообщал РБК, это на телеконференции с инвесторами 7 августа сообщили гендиректор и финдиректор компании Каспер Рорштед и Харм Ольмайер. Это решение связано с оптимизацией портфеля, а не выходом с рынка или значительным сокращением доли бизнеса, цитирует РБК представителя российского подразделения Adidas. По его словам, в текущем году компания планирует открыть более 20 новых и улучшить 90 существующих рентабельных магазинов. Сокращать персонал в головном офисе в России Adidas не планирует.

Рорштед объяснил закрытие магазинов продолжающимся сокращением российского рынка «после четырех лет санкций» и в связи со спадом нефтяных котировок. Ольмайер отметил, что Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.