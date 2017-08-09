Акции «Яндекса» дорожают из-за новостей о создании СП со Сбербанком

Акции «Яндекса» сменили падение ростом, подорожав на 1,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, и достигли 1815 руб. за бумагу из-за новостей о том, что «Яндекс» и Сбербанк договорились о создании СП по электронной коммерции. При этом на открытии торгов Московской биржи бумаги «Яндекса» снижались на 1,8%. Обыкновенные акции Сбербанка к 10.43 мск снижаются на 0,39% до 175 руб. за штуку.

Сбербанк вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд руб. «На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии», - сказано в сообщении компаний. Стороны будут иметь равные доли в компании.