«Коммерсантъ»: «Обувь России» проведет IPO в октябре

IPO на Московской бирже одного из крупнейших российских обувных ритейлеров «Обувь России» может состояться уже в октябре, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке. По данным одного из них и по данным представителя инвестбанковского сообщества, глобальными координаторами размещения стали банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В ходе размещения компания рассчитывает привлечь 4–5 млрд руб., сообщает источник газеты на финансовом рынке.

Недавно стало известно, что в марте 2017 г. у «Обуви России» появился новый акционер. 24,99% получила Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов, бенефициаром которой является Михаил Прохоров. Источники «Ведомостей» подтвердили, что это владелец группы «Онэксим». При этом «Обувь России» по-прежнему планирует провести размещение, говорил тогда источник, информированный о планах компании. По его словам, ритейлер готовился в среднесрочной перспективе выйти на открытый рынок и готовился ко входу инвесторов через рыночное размещение. Три года назад компания собиралась провести IPO на Московской бирже, в 2014 г. она оценивала свой бизнес в 14 млрд руб.

Сейчас 100% «Обуви России» оценены перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников «Коммерсанта». В отчетности по РСБУ за 2016 г. компания указала, что ее EBITDA в этот период выросла на 7% до 2,4 млрд руб. Таким образом, ритейлер мог быть оценен в 24 млрд руб., пишет газета. Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций. Исходя из данных источника издания о планах привлечь в ходе IPO 4–5 млрд руб., «Коммерсантъ» пишет, что ритейлер может продать инвесторам около 15–20% своих акций. Источник газеты среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20–25% акций сети.