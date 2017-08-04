Михаил Прохоров обувает Россию

Михаил Прохоров, который последнее время в основном распродает активы, стал владельцем почти 25% «Обуви России». KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Новый совладелец у «Обуви России» появился в 2017 г. Если на конец 2016 г. 96,37% акций компании было у ее гендиректора Антона Титова, то в марте 24,99% получила Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов, следует из списка аффилированных лиц «Обуви России». В документах оператора ее платежной системы – «Платежного стандарта» сказано, что на конец июня 2017 г. бенефициар 100% Karyo Holdings (через две другие фирмы) – Прохоров Михаил Дмитриевич.

Акционером «Обуви России» стал владелец группы «Онэксим», а не его тезка, знают знакомый Титова и Прохорова, а также конкурент новосибирской компании. Karyo Holdings вложила $20 млн в капитал созданного Прохоровым банка «Международный финансовый клуб» (МФК, Прохоров контролирует 47,4%) в виде субординированного кредита. Представитель «Обуви России» отказался от комментариев, «Онэксима» – не ответил на вопросы. Так же поступил Титов.

«Обувь России» входит в десятку крупнейших продавцов обуви в России. За 2016 г. ее оборот составил 10 млрд руб., EBITDA – 2,4 млрд руб. (данные компании). Ее бизнес начинался в Новосибирске, там находятся ее основные производственные мощности. Сейчас у компании более 450 магазинов в Сибири и европейский части страны под вывесками Westfalika, «Пешеход», Rossita, Lisette, S-tep.

Три года назад компания собиралась провести IPO на Московской бирже, в 2014 г. она оценивала свой бизнес в 14 млрд руб. У Титова была большая программа развития сети, инвестиции нужны были именно в капитал, а привлекать стратегического инвестора Титов тогда не хотел, рассказывает его знакомый: «[Вхождение в капитал Прохорова] это хорошее решение с учетом того, что он может еще фондировать «Обувь России» через банк [МФК]».

Две пары в год 2 пары обуви в год покупает среднестатистический россиянин, по оценке «Обуви России». В прошлом году в России было продано 270,3 млн пар, из них более 2/3 (184,8 млн) – импортных

«Обувь России» до сих пор не оставила идеи провести размещение, говорит человек, знающий планы компании, «Обувь России» готовится в среднесрочной перспективе выйти на открытый рынок и общается не только с Прохоровым, на компанию смотрят большие якорные инвесторы и это [появление нового акционера] подготовка к входу инвесторов через рыночное размещение».

Сейчас «Обувь России» могла быть оценена в 5–6 EBITDA минус долги, оценивает управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев. По данным отчетности компании, ее краткосрочные и долгосрочные обязательства на конец 2016 г. – 7,35 млрд руб. Исходя из таких расчетов 100% акционерного капитала «Обуви России» могли быть оценены в 4,8–7,23 млрд руб., а принадлежащие Прохорову 24,99% – в 1,2–1,8 млрд руб.

Если эта доля получена не в рамках каких-то расчетов по задолженности, то скорее всего инвестор может рассчитывать на продажу доли в ходе будущего IPO, рассуждает Габышев, российскому рынку нужны новые эмитенты, и «Обувь России» – наиболее вероятный кандидат на первое размещение в своем сегменте в перспективе 2–3 лет. «Если же IPO планируется раньше, то оценка бизнеса при покупке доли могла быть более высокой», – добавляет он.

До сих пор инвесторы мало интересовались российскими производителями и продавцами одежды и обуви, отмечает Габышев. Не ясно, что сейчас может это изменить, соглашается вице-президент ГК «Новард» (управляет сетью магазинов «Эконика») Сергей Саркисов. Стабилизация наметилась, но говорить о росте рано, поясняет он: «Эксперты говорят, что потребительские ожидания становятся более оптимистичными. Но изменилась модель потребления, и скорее всего она уже вошла в привычку, гонки потребления нет». Потребитель уже привык покупать в конце, а не в начале сезона, со скидкой, а не по полной цене, перечисляет Саркисов.

Об интересе Прохорова к российской легкой промышленности и торговле также не было известно. С 2016 г. «Онэксим» распродавал российские активы – за последние 1,5 года бизнесмен продал часть пакета в UC Rusal, доли в «Уралкалии», девелопере ОПИН, медиахолдинг РБК и ряд других активов.-