Прокачка по OPAL упала после заявления Миллера о полной загрузке магистрали

Загрузка газопровода OPAL (восточного отвода от морской магистрали «Северный поток») в полночь со среды на четверг снова упала - со 100 до 83%, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Одновременно прокачка по западному отводу Nord Stream - NEL - вернулась к 57 млн кубометров в сутки с отметки 41 млн кубометров в сутки, на которую она падала во вторник и среду.

В среду председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания продолжает транспортировать газ в Европу нехарактерными для летнего периода объемами. «С 1 по 8 августа загрузка «Газпромом» газопровода OPAL увеличилась на 30%. Сегодня газопровод вышел на полную мощность. Объем суточной подачи газа на ГИС «Грайфсвальд» 8 августа достиг 140 млн куб. м, т. е. использование «Северного потока» превысило 90% от проектной мощности», – сказал Миллер. До 1 августа включительно возможности NEL «Газпром» использовал на 100% (по данным NEL Gastransport GmbH).