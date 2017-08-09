«Газпром» увеличил загрузку «Северного потока», не снизив транзит через Украину

«Газпром» наблюдает хорошую динамику экспорта газа в Европу, за счет газопровода OPAL загрузка «Северного потока» превысила 90%, при этом транзит через Украину даже вырос, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

«В период с 1 по 8 августа загрузка "Газпромом" газопровода OPAL увеличилась на 30%. Сегодня газопровод вышел на полную мощность. Объем суточной подачи газа на ГИС "Грайфсвальд" 8 августа достиг 140 млн куб. м, то есть использование "Северного потока" превысило 90% от проектной мощности. И это летом! Это свидетельствует о высокой востребованности этого экспортного маршрута и его продолжения - газопровода OPAL. Его полная загрузка - это объективная рыночная необходимость со стороны наших европейских клиентов», - сказал Миллер.