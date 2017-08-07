ЕС предложил России перенести переговоры по транзиту газа через Украину

Европейский союз предложил России перенести проведение переговоров по транзиту газа через территорию Украины на октябрь. До этого переговоры планировались на конец августа, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

В российском ведомстве напомнили, что Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. «С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию», – отметили в Минэнерго.

«Газпром» поставляет газ в Европу по трем основным направлениям: украинские трубопроводы, газопровод Ямал – Европа через Белоруссию и Польшу и «Северный поток» через Балтийское море в Германию.

В среднем ГТС приносит украинской экономике ежегодно около $2 млрд. С введением «Северного потока – 2» и завершением в 2019 г. действия контракта об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины (2009–2019 гг.) транзит российского газа может существенно сократиться. Как заявлял в июне 2016 г. Миллер, после 2020 г. транзит российского газа в ЕС через Украину может составить 10–15 млрд куб. м при заключении нового контракта.