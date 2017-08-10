Поставки газа в Европу стремительно растут
- Артур Топорков,
- Виталий Петлевой
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«Газпром» продолжает транспортировать газ в Европу нехарактерными для летнего периода объемами, сообщила пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера. «9 августа суточная загрузка транспортных мощностей для экспорта газа в дальнее зарубежье составила 562 млн куб. м», – сказал Миллер. Это на 23 млн куб. м больше пикового показателя зимы 2015–2016 гг. (539 млн куб. м). Для осуществления поставок «Газпром», по словам предправления, максимально задействует все имеющиеся экспортные маршруты, в том числе газопровод Ямал – Европа, проходящий через территорию Белоруссии и Польши. Возобновившиеся аукционы на дополнительные мощности газопровода OPAL (восточный отвод от «Северного потока») на это не повлияли. «А на украинском коридоре наблюдалось даже увеличение объема транзита через пункт Вельке-Капушаны на украинско-словацкой границе», – подчеркнул Миллер.
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