AliExpress прекратил доставлять в Россию нерегистрируемые отправления

Интернет-магазин AliExpress (входит в Alibaba Group) с сегодняшнего дня - 10 августа - ввел обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, то есть всем посылкам с товарами интернет-площадки будет присвоен трекинг для отслеживания. Об этом сообщила «Почта России».

Это означает, что продавцы обязаны маркировать товары специальным штрих-кодом, благодаря которому посылка будет отслеживаться в системе трекинга, пока ее не получит покупатель. По трекингу покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. Ранее посылки часто отправлялись как нерегистрируемые отправления без возможности отследить их в пути. «Полный переход на регистрируемые отправления обеспечит надежность доставки», - отмечает «Почта России».

По мнению заместителя генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, это позволит также сократить сроки пересылки. «К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделении почты Гонконга составляет около 6-10 дней», - приводятся в сообщении его слова.

В феврале 2017 г. AliExpress ввел такое требование для всех товаров дороже $2. Теперь оно распространилось на товары всех ценовых категорий. Представитель AliExpress тогда говорил, что нововведение не скажется на покупателях, на ценах тоже не должно.