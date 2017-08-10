Суд Башкирии отказал «Системе» в передаче дела по иску «Роснефти» в другой суд

Арбитражный суд отказал АФК «Система»в передаче на рассмотрение другого суда дела по иску «Роснефти» о взыскании 170,6 млрд руб.

В своем ходатайстве «Система» поясняла, что на заседании 8 августа попросила отвод судье Ирине Нурисламовой, которая ведет дело по иску «Роснефти» к «Системе». Однако председатель Арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов отказал в удовлетворении заявления об отводе. При этом, вопреки ст. 25 АПК РФ, в судебном заседании вопрос об отводе не обсуждался, мнение сторон судом заслушано не было. Заявление об отводе было рассмотрено без участия сторон.

"Указанное грубейшее нарушение норм процессуального права ущемляет право сторон выступать и быть выслушанными в суде, а также основополагающий принцип судопроизводства - рассмотрение дела надлежащим составом суда. Учитывая обоснованные сомнения в беспристрастности всего состава Арбитражного суда республики Башкортостан, включая председателя суда, дальнейшее рассмотрение дела этим судом невозможно", - посчитала АФК и попросила передать на рассмотрение другого суда дело по иску "Роснефти".

В ходе заседания в четверг «Система» в третий раз подала ходатайство об отводе судьи. Ранее «Система» пожаловалась на Нурисламову в целый ряд инстанций, включая администрацию президента.

В ходе заседания «Система-инвест» поддержала ходатайство о передаче дела в другой суд. «Состав суда является незаконным, потому рассмотрение этого дела в данном составе не имеет смысла. Поддерживаем заявление о передаче дела в другой суд», - сказал представитель компании в ходе заседания в среду.

«Мы не доверяем суду республики Башкортостан в принципе. Наше выступление не имеет смысла. Решение вы (суд) примете не в нашу пользу. Мы уже устали от Башкирского правосудия. У нас есть ходатайства, препятствующие продолжению рассмотрению дела. Мое выступление - для СМИ, а не для суда», - заявил он.

Представитель "Роснефти" заявил журналистам, что "заявления АФК "Система" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии - это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация".