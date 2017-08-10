Новым финдиректором «Алросы» станет выходец из «Сибура»

Финансовым директором АК «Алроса» с 28 августа 2017 г. станет Алексей Филипповский. На новой должности он будет курировать вопросы финансового планирования, учета и отчётности, бюджетирования, корпоративного финансирования, работы казначейства, координацию инвестиционной деятельности и взаимодействие с инвесторами. Ранее этот функционал в компании курировали два вице-президента: Елена Гангало, покинувшая «Алросу» в мае этого года, и Игорь Куличик, объявивший накануне о своем уходе.

Алексей Филипповский 9 лет проработал в «Сибуре». С 2007 г. он являлся финансовым директором, а с 2011 г. – заместителем председателя правления нефтехимической компании. До «Сибура» Филипповский работал финдиректором и консультантом в крупных международных компаниях. Последние два года Филипповский был финансовым директором Сибирской генерирующей компании.

Алексей Филипповский родился в 1972 г. в Екатеринбурге. Имеет дипломы МВА от Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (2002 г.) и магистра государственного управления (МРА) от «Maxwell School of Citizenship and Public Affairs» в Нью-Йорке (2015 г.).

До момента официального вступления Алексея Филипповского в должность финансовый блок «Алросы» будет курировать президент компании Сергей Иванов.