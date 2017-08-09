Финансовый директор «Алросы» Игорь Куличик покидает компанию

Вице-президент, финансовый директор «Алросы» Игорь Куличик покидает компанию в связи с истечением срока контракта, сообщил сам топ-менеджер в Facebook. Он проработал в компании 15 лет и, по собственному заявлению, уходит «с легким сердцем и с чувством хорошо выполненной работы - еще никогда "Алроса" не была в такой великолепной финансовой форме, как сегодня, и в этом есть часть и моей заслуги».

«Игорь Михайлович проработал в компании 15 лет. За это время он многое сделал для развития "Алросы" и достижения компанией блестящих финансовых результатов. При его непосредственном руководстве была выстроена система казначейства, проведены успешные первичное и вторичное размещения акций. Я благодарю Игоря Михайловича за проделанный труд и передаю ему большую благодарность от всего коллектива, наблюдательного совета и акционеров. Желаю ему успеха в достижении новых высот!» - цитирует пресс-служба «Алросы» президента компании Сергея Иванова.

До назначения нового вице-президента работу финансового блока будет курировать президент компании.