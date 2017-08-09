Пропавших на руднике «Мир» горняков все еще не нашли

На руднике «Мир» в Якутии, где на прошлой неделе произошла авария, продолжаются поисково-спасательные работы, но пропавших шахтеров еще не нашли, сообщила пресс-служба «Алросы».

«Мир» – второй по добыче алмазов рудник «Алросы». 4 августа на руднике произошел прорыв воды, рудник был остановлен на неопределенный срок. В шахте находился 151 человек, 143 из них вышли на поверхность. Продолжаются поиски восьми человек.

По словам гендиректора ФГУП «ВГСЧ» Радика Файзуханова, обследованы все доступные участки шахты, поиск также осложняется гидрологической ситуацией - карьер до сих пор не разгрузился от воды. В случае, если вода не сможет уйти из карьера в проран рудника без помощи человека, ее направят искусственно, отмечается в сообщении.

В воскресенье в карьер «Мир» спустились проходчики-скалолазы «Алросы», но выйти на связь с пропавшими горняками им не удалось.