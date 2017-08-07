СК возбудил дело по факту подтопления рудника «Мир» в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ из-за аварии на руднике «Мир» в Якутии, говорится в сообщении ведомства.

«Мир» – второй по добыче алмазов рудник «Алросы». 4 августа на руднике произошел прорыв воды, он был остановлен на неопределенный срок. В шахте находился 151 человек, 143 из них спасены. В настоящее время идет поиск восьми горняков.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, опрошены 94 работника предприятия, которые непосредственно в день происшествия производили работы на карьере, сообщает СК. Также на предприятии изъяли документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников.