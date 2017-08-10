Владелец бренда «Сытоедов» считает необоснованными претензии «Мираторга» к его упаковке

ТПК «Вилон» (Московская область), выпускающая продукцию под брендом «Сытоедов», считает необоснованными претензии агрохолдинга «Мираторг» к упаковке его продукции, сообщается в пресс-релизе компании.

«Конечно, относительное сходство отдельных элементов упаковок продуктов питания типично для большинства категорий продовольственных товаров, - цитируется в пресс-релизе директор юридического департамента ООО "ТПК "Вилон" Денис Вихирев. - И это обусловлено отнюдь не желанием кого-то скопировать, потому что, как правило, наоборот, это воспринимается потребителем как подделка и, соответственно, как товар низкого качества. Дело в функциональных особенностях упаковки и сложившихся обычаях оформления продукции».

Действительно, отмечается в пресс-релизе, будет странно, к примеру, на коробке котлет увидеть нечто иное, кроме котлет - такова функция упаковки товара. «И говорить о том, что это имитация, было бы преждевременно», - считают в компании.

В пресс-релизе напоминается, что для доказательства факта недобросовестной конкуренции, согласно закону о защите конкуренции, необходимо наличие всех признаков, закрепленных в п. 9 ст. 4, в числе которых получение преимуществ в предпринимательской деятельности, причинение прямых убытков и пр.

Компания также сообщила, что информация СМИ о претензиях «Мираторга» и возбуждении дела подмосковным УФАС была для неё неожиданной, поскольку никаких официальных уведомлений на тот момент она не получала.