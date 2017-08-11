«Коммерсантъ»: China Gold может войти в проекты «Русской платины»

Крупнейший золотодобытчик Китая China National Gold Group (China Gold) заинтересовалась российскими проектами «Русской платины» Мусы Бажаева, пишет «Коммерсантъ». В «Русской платине» это подтвердили, но о конкретике не рассказали.

Знакомый с ситуацией источник утверждает, что речь идет об участии китайской компании в крупных полиметаллических месторождениях Черногорское и Норильск-1 на Таймыре и золоторудном Джеруе (Киргизия). «Китайцы активно инвестируют в добычу по всему миру, а на рынке платиноидов РФ и Южная Африка — основные игроки»,— говорят в «Русской платине». Китай же — крупнейший импортер цветных металлов и платиноидов.

О привлечении партнеров в норильские проекты «Русская платина» договорилась с ВТБ еще в конце 2016 г. Ожидалось, что доля банка может составить 20%, а потенциальные инвестиции оценивались в $4 млрд. В качестве потенциального партнера рассматривалась китайская Fosun, но, по словам источников, «в последнее время переговоров не велось».

В «Русской платине» ожидают, что до конца августа техпроект разработки Джеруя должен быть защищен в правительстве Киргизии, ГОК планируется запустить в конце 2018 г., а фабрику — в 2019 г. Инвестиции в проект должны составить около $600 млн. Весной сообщалось о возможном кредите от ЕАБР, но в российской компании заявили, что рассматривают и возможность сотрудничества с ВТБ.

При открытых работах (до 2031 г.) выпуск составит до 150 000 унций в год. В апреле сообщалось, что ЕАБР может выделить кредит $200 млн на проект, но в «Русской платине» уточняют, что рассматривают и кредит ВТБ.

Норильским же проектам ищут конфигурацию, отмечает издание со ссылкой на источник. Речь идет о переработке или всей руды на Черногорской ГРК, или руды с Норильска-1 на мощностях «Норникеля».