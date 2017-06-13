«Полюс» предоставил инвесторам право вето

«Полюс» через 2–3 года может войти в топ-5 крупнейших производителей золота в мире, прогнозирует Газпромбанк Andrey Rudakov / Bloomberg

Крупнейший производитель золота в России и восьмой в мире – «Полюс» оценен в $10,8–13,07 млрд. Об этом говорится в обзоре одного из организаторов предстоящего размещения 7% акций компании – «Сбербанк CIB» («Ведомости» ознакомились с документом). В пятницу на Московской бирже компания стоила 566,9 млрд руб. ($9,9 млрд по текущему курсу). А для продажи 10% акций китайскому консорциуму во главе с крупнейшим частным инвестфондом Fosun «Полюс» был оценен в $9 млрд. У «Полюса» есть хороший потенциал роста производства в долгосрочной перспективе, указывает в отчете Газпромбанк: к 2019 г. компания планирует увеличить производство в 1,4 раза по сравнению с 2016 г. до 2,8 млн унций. К этому времени компания войдет в пятерку крупнейших мировых производителей золота, оценивает Газпромбанк.

Переговоры с Fosun и его партнерами шли больше года. В прошлом году обсуждалось, что они купят 25%. Но в итоге структура основного владельца компании Саида Керимова – Polyus Gold International договорилась о продаже лишь 15%. Сначала будет куплено 10%, еще на 5% у Fosun с партнерами есть опцион. Еще 0,28% акций «Полюса» на тех же условиях, что и Fosun, до конца 2017 г. купит Российский фонд прямых инвестиций.

Шанхайской структуре Fosun – Fosun High Technology – принадлежит 37,37% в консорциуме, еще 49,9% у производителя железной руды Hainan Mining и 12,73% у одного из крупнейших китайских производителей золота – Zhaojin Mining, сообщается в обзоре «Сбербанк CIB».

Акционерное соглашение, как сообщал «Полюс», предусматривает ряд привилегий для Fosun и его партнеров. У них есть право вето по вопросам реорганизации компании, ликвидации, допэмиссии, сокращения дивидендных выплат, сделок со связанными сторонами и обратных выкупов, указано в документах компании. Пока у консорциума будет хотя бы 10% акций, он имеет право номинировать в совет директоров «Полюса» двух представителей. Дополнительные права появляются, только если «Полюс» не платит обещанные дивиденды, размер которых в целом совпадает с дивидендной политикой компании, объясняет источник, близкий к одному из участников сделки (см. врез). Но есть ограничения и для участников консорциума на изменение долей в нем, а также конвертацию акций в расписки. Соглашение о продаже акций не предусматривает никаких ограничений по времени продажи акций, указывают аналитики «Сбербанк CIB» в графе «Риски». Рисков для рынка нет, так как сделка с Fosun будет закрыта только через несколько месяцев, указывает собеседник «Ведомостей».

Дивидендный минимум По акционерному соглашению с консорциумом во главе с Fosun до 2021 г. «Полюс» раз в полгода будет выплачивать большую из двух величин: 30% EBITDA или $550 млн в 2017–2019 гг. и $650 млн в 2020–2021 гг., если долговая нагрузка не превысит 2,5 EBITDA. После 2021 г. компания вернется к дивидендной политике, принятой в октябре 2016 г., и будет платить не менее 30% EBITDA.

Инвесторам на Московской и Лондонской биржах будет предложено 7% «Полюса» в виде акций и расписок, премаркетинг начнется уже в ближайшее время. Компания пытается привлечь покупателей в первую очередь высокими дивидендами, рассказывает источник в крупной инвесткомпании, которая рассматривает возможность приобретения бумаг «Полюса». Минимальные дивиденды в 2017–2021 гг. могут составить $2,95 млрд. Если цена золота будет колебаться в районе $1250–1280 за унцию, а курс доллар – около 60–64 руб./$, то к 2019 г. EBITDA «Полюса» может вырасти на 42% до $2,1 млрд благодаря росту производства, сохранению затрат и небольшому повышению содержания металла в рудах Олимпиадинского и Вернинского месторождений, подсчитали аналитики «Сбербанк CIB».

Китайские инвесторы в целом стали осторожнее, после того как Chengdong Investment Corporation (CIC), структура государственного China Investment Corporation, потерял на инвестиции в «Уралкалий» около $1 млрд, рассказывает топ-менеджер крупной промышленной компании, которая тоже вела переговоры с китайцами о вхождении в капитал. CIC продал пакет во время обратного выкупа, объявленного «Уралкалием» после аварии на одном из рудников в 2015 г. «Что для китайских инвесторов действительно важно после этой истории, это сохранность приобретенных акций и минимизация риска размытия», – рассказывает собеседник «Ведомостей».

Представитель «Полюса» от комментариев отказался.

В подготовке статьи участвовал Виталий Петлевой