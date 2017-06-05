«Сбербанк CIB» оценил «Полюс» в $10,8–13,1 млрд для размещения 7% акций

Инвестбанк Sberbank CIB, один из организаторов вторичного размещения акций «Полюса», оценил золотодобывающую компанию в $10,8-13,1 млрд при текущей стоимости $10 млрд, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки к размещению. По оценке другого организатора SPO - «ВТБ капитала», компания стоит $10,1-13,1 млрд, это следует из отчета инвестбанка, который есть в распоряжении ТАСС.

«ВТБ капитал» ориентируется на мультипликатор BV/EBITDA (соотношение рыночной стоимости компании к прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации) крупнейшего производителя драгоценных металлов Polymetal и других мировых конкурентов «Полюса», - говорится в отчете.

Сегодня крупнейший производитель золота в России ПАО «Полюс» объявил об SPO 7% акций на Московской и Лондонской биржах.