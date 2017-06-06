Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «Полюс» вернется в Лондон
«Полюс» возвращается на биржи
Компания размещает в Москве и Лондоне акций и GDR на 7% капитала
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
«Полюс» и его акционер готовятся разместить в Москве и Лондоне 7% акций компании
Andrey Rudakov / Bloomberg
О готовящейся сделке «Полюс» объявил вчера, 5 июня. Компания и ее мажоритарный акционер Polyus Gold International Limited сына Сулеймана Керимова Саида (91,73%) предложат инвесторам 7% акций. Опцион еще на 10% от размещаемого пакета могут получить банки-организаторы. Бумаги будут размещаться на Московской бирже и LSE, откуда Polyus Gold International Limited ушла зимой 2015 г. Сделка нужна, чтобы сохранить премиальный уровень листинга в Москве. В свободном обращении по условиям биржи должно быть не менее 10%, а сейчас – 6,76%.
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